Gespannt auf Pascal Seidel

Oftersheim. Nach der Bürgermeisterwahl ist vor dem Amtsantritt: Diese Zeitung hat sich in der Oftersheimer Ortsmitte umgehört, wie das derzeitige Stimmungsbild in der Bevölkerung und bei den Gewerbetreibenden ist. Den Wahlkampf selbst hat die Mehrheit als weitgehend „fair“ empfunden. Kritik wurde erneut an der einseitigen Positionierung des Gemeinderates geübt. Vor allem herrscht gespannte Erwartungshaltung an Jens Geiß’ Nachfolger Pascal Seidel. „Jetzt kann sich der neue Bürgermeister beweisen“, sagt eine Bürgerin. Und eine andere ergänzt, man müsse einfach mal abwarten, ob Seidel seine Sache gut mache. Der Tenor insgesamt: polarisierend, hoffnungsvoll bis neutral. Pascal Seidel übernimmt Anfang November offiziell das Amt von Jens Geiß. jog

