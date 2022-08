Hohe Hürde für SVS

Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen steht eine schwere Aufgabe ins Haus: Im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) kommt mit Fortuna Düsseldorf eine Mannschaft an den Hardtwald, die für SVS-Coach Alois Schwartz allein schon in der Offensive von höchster Güte ist – bei vier Topleuten habe sein Kollege hier bereits eine große Auswahl.

Während die Fortuna für Schwartz sicher bis zum Schluss um die begehrten Plätze ganz oben in der Tabelle mitspielen werde, habe aber auch er einen guten Kader. „Es freut mich natürlich als Trainer, dass die Spieler von der Bank ihre Möglichkeit nutzen. Es ist schön, die Qual der Wahl zu haben“, sagt der Übungsleiter. Beispielsweise nutzte Ahmed Kutucu seine Chance und erzielte beim 4:0-Sieg im Pokal in Rehden sein erstes Saisontor. mab