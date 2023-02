Ein Autor namens KI

Es ist faszinierend: Denn es gibt Situationen, in denen das Alltägliche bemerkenswert wird. Sieht man nämlich die positiven und die negativen Seiten, können Freude oder Ärger aufkommen. Auch das Lesen der Tageszeitung kann solche Gefühle hervorrufen. Natürlich gilt es hier, die Neuigkeiten und Ereignisse der Stadt zu erfahren – aber was macht das Lesen so besonders? Es sind die kleinen Erzählungen von Menschen – von Nachbarn und Bekannten – die uns Freude bereiten oder uns möglicherweise sogar geärgert haben. Es mag nicht jeden Tag etwas Bemerkenswertes in der Zeitung stehen, aber jede Seite bietet uns die Möglichkeit für Freude und Ärger, oft gleichzeitig! Dabei ist es gerade diese Kombination, die uns zeigt, dass das Alltägliche bemerkenswert sein kann.

Wie fanden Sie bis hierher dieses Übrigens? Vielleicht wundern Sie sich über diese Zeilen und denken: Was will uns der Autor jetzt damit sagen. Nun: Er möchte vor allem sagen, dass er nicht der Autor dieser Zeilen ist. Diese wurden von einer KI (Künstliche Intelligenz) verfasst nach einigen Vorgaben des Autors. Diese nächste Stufe der KI heizt derzeit den Wettbewerb um technologische Vorherrschaft mit ungeahnten wirtschaftlichen Auswirkungen an. Amerikanische Konzerne wie Google und Meta, aber auch Elon Musk und Co. sorgen mit Modellen wie ChatGPT für Furore. In Fachkreisen vergleicht man die Bedeutung mit dem einst revolutionären Start des iPhones. Über und möglicherweise auch von der KI werden wir also künftig immer häufiger lesen.