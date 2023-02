Parlez-vous français?

Sprechen Sie Französisch Ich leider nicht. Neulich bei den Feierlichkeiten zur deutsch-französischen Freundschaft habe ich mich wieder daran erinnert, dass ich meiner Tochter vor ein paar Jahren mal ziemlich peinlich war.

Wir waren zu einem Mutter-Tochter-Wochenende in Paris. Sie konnte Französisch und ich meinte, dass ich auch ein paar Worte bei Bedarf zusammenkriegen würde. „Fromage“, „Baguette“ oder „Vin rouge“ konnten ja nicht zu schwer sein. Auf dem Markt wurden an einem Stand Süßigkeiten angeboten und der glasierte Apfel lachte mich an. „Madame?“, fragte der Verkäufer und ich bestellte ganz cool: „Une pomme rouge, s’il vous plait.“

Meine Tochter stutzte, ging schon auf Abstand. Der Verkäufer lächelte mich mit einem Augenzwinkern an und sagte „Non, Madame, une pomme d’ amour“. Der Kopf meiner Tochter war genauso rot wie meine frisch erworbene Süßigkeit. Peinlich, peinlich – Mama, komm bloß weiter . . .

Ich erinnere mich heute aber noch gerne an meine erste (und letzte) französische Kommunikation beim Kauf eines „Liebesapfels.“