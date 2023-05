Toll – ein Kindergarten in der Lärmschneise des Rings?

Zur Lage des geplanten Kindergartens in Hockenheim wird uns geschrieben:

Mit der Überschrift „Toll“ des bekannten ZDF-Magazins „Frontal“ möchte ich diesen Leserbrief über den geplanten Neubau eines Kindergartens auf dem ehemaligen Reitplatz in Hockenheim an der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße beginnen. Eines vorweg: Ich begrüße generell die Entscheidungen, etwas für die Kinder Hockenheims zu tun. Sie haben das mehr als verdient.

Was mich aber wundert, ist die Standortwahl. Wenn ich mich richtig erinnere, dann wurde in Hockenheim vor nicht allzu langer Zeit darüber nachgedacht, ob man den alten Reitplatz nicht einer Wohnbebauung zuführen könnte. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann wurde das Vorhaben abgelehnt, da die Lärmemissionen des Hockenheimrings dagegen stehen würden.

Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass an diesem Ort Kinder täglich untergebracht werden sollen, dann habe ich daran gewisse Zweifel und Bedenken. So war es beispielsweise am letzten Wochenende auf dem Friedhof in Hockenheim sowie auch unter der Woche kaum möglich, sich ob des Lärms vom Hockenheimring normal zu unterhalten. Ich musste schon laut werden, um mich zu verständigen.

Gut, der Wind stand ungünstig. Da kann der Ring nichts dazu. Ich frage mich jetzt nur: Werden die Lärmpegel des Rings dann entsprechend reduziert, damit die Kinder eine gute Zeit im Kindergarten verbringen können? Das wäre dann toll.

Dieter Müller, Hockenheim