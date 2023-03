Altlußheimer Kindergarten mit angespannter Personallage

Die Tagesordnung der Ratssitzung am letzten Tag im Februar war übersichtlich und versprach einen kurzen Abend, doch schon beim Gang in den Bürgersaal im Altlußheimer Bürgerhaus wurde klar, dass dies ein Irrtum war: Dicht an dicht saßen Eltern im Bereich der Besucher, weitere Stühle mussten herangeschafft werden, bis alle Platz hatten und die Sitzung beginnen konnte. Und gleich zu Beginn, bei

...