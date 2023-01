Altlußheimer "Luxina" Jasmin Vogel ist bereit für kommende Aufgaben

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange, 2023 haben endlich mal wieder die Narren das Sagen. Seit 5. November vergangenen Jahres hat Altlußheim eine neue Luxina, „Jasmin I. vom Logistik Labyrinth“. Ihre Vorgängerin Vanessa, die bisher dienstälteste Luxina aller Zeiten hat ihr Zepter sehr gerne an die Nachfolgerin weitergereicht. Jasmin Vogel, Jahrgang 1988 und in Germersheim geboren, lebt

...