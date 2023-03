Bau einer Windparks im Lußhardtwald erhält Unterstützung

Waghäusel. Die in Waghäusel vor wenigen Wochen aus engagierten Bürgern und Energieexperten gegründete Initiative „BürgerEnergie für Waghäusel und die Lußhardt“ hat den nächsten Schritt gemacht und sich als Verein gegründet. Die Vereinsgründung soll nach den Initiatoren die Initiative in die Lage versetzen, nachhaltig die Energieerzeugung aus regenerativen Energiequellen wie Photovoltaik, Wind sowie Biomasseanlagen zu unterstützen.

Die Mitglieder besprachen bei der Gründungsversammlung die möglichen Projekte rund um das Thema nachhaltige Energie in der Stadt Waghäusel. Die Initiative ist entstanden, um sich für alle Erzeugungsarten für regenerative Energie in Waghäusel einzusetzen. Explizit wurden die Planung eines Wärmenetzes, der Bau eines Geothermiekraftwerkes, der Windpark im Lußhardtwald und der weitere Ausbau von Solarparks, Photovoltaikdachanlagen sowie von Biomasseanlagen genannt. Ziel ist es, dass sich die Bürger zukünftig an verschiedenen Anlagen beteiligen können.

Waghäusel soll mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden

Einig waren sich die Teilnehmer, dass es wichtig ist, dass die Stadt das Gemeindegrundstück für das Geothermiekraftwerk zur Verfügung stellt. Zusammen mit dem geplanten Wärmenetz im Landkreis können dann künftig weite Teile der Stadt mit umweltfreundlicher Wärme versorgt werden, statt weiter mit teurem Gas oder Öl zu heizen.

Die Gründungsversammlung verabschiedet die Vereinssatzung und wählte den Vorstand. Von der Versammlung wurde Jürgen Scheurer zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist Andreas Bohnstedt. Zum Schatzmeister bestimmte die Versammlung Jan Geiger und als Schriftführer wählten die Gründungsmitglieder Klaus-Peter Urban. Komplettiert wird der Vorstand von den Beisitzern Uwe Benz, Gabriele Braun, Daniel Heiler, Michael Heiler, Matthias Hotel und Markus Kuhn.

„Die Stadt Waghäusel muss bei Klimaschutz und umweltfreundlicher Energie Tempo machen. In den letzten Monaten wurde von der Verwaltungsspitze der Weg in Richtung Klimaschutz und moderne Energieversorgung eingeschlagen. Nun brauchen wir schnell konkrete Maßnahmen und Projekte. Dabei sollten Stadt, Bürger und Unternehmen eng zusammenarbeiten“, erklärte der neue Vorsitzende Jürgen Scheurer.

Erneuerbares-Energien-Gesetz soll auch von Waghäusel und in der Lußhardt beachtet werden

Nach dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz „liegen die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der öffentlichen Sicherheit“. Dem müsse auch in Waghäusel Rechnung getragen werden.

„Um die Klimaziele zu erreichen und weiter über bezahlbare Energie zu verfügen, dürfen regenerative Erzeugungsanlagen nicht verhindert werden. Dazu braucht es eine Gemeinwohlorientierung und das Engagement und Beteiligung der Mehrheit der Bürger. Das wollen wir mit unserer Initiative voranbringen“, machte Andreas Bohnstedt deutlich.

Es ist weiterhin möglich, in der Initiative als Unterstützer mitzumachen oder sich als Mitglied des Vereins aktiv einzubringen. Bürger können sich unter www.buergerenergie-waghaeusel.de informieren und sich als Experte, Vereinsmitglied oder Unterstützer zum Mitmachen melden. zg