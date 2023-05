Ein Fest der Superlative in Altlußheim

Altlußheim. Das Schulfest der Albert-Schweitzer-Schule Altlußheim am war ein voller Erfolg. Bei herrlichstem Sonnenschein waren sehr viele Kinder mit ihren Familien gekommen und verbrachten zusammen einen schönen Nachmittag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm startete mit dem Song „Zusammen“, den alle Schulkinder gemeinsam sangen. Das Moderatorenteam Lucie, Alexander, Paula, Larissa und Lucas begrüßte die Gäste und führte charmant durch das Programm. Gruß- und Dankesworte gab es von Schulleiterin Anja Ott und Bürgermeister Uwe Grempels.

Beim Flashmob der Abschlussklassen beteiligen sich alle Gäste

Das Programm wurde von den Klassen und Vereinen gestaltet. Die Klasse 1b führte einen bezaubernden Biene-Maja-Tanz auf. Ihr sängerisches Talent bewiesen die Klassen 4a und 4b mit zwei Liedern aus ihrem Abschlussmusical. Eine tänzerische Einlage zeigten die beiden Abschlussklassen außerdem bei einem Flashmob, bei dem sich alle Gäste beteiligen konnten.

Weitere Auftritte hatten der Kindergarten Sonnenschein, die Leistungsgruppe des TVA, die Krümel- und Jugendgarde der Luxe, die Trommel AG und der Musikverein Altlußheim, der die Gäste unter anderem mit seinem Jugendorchester unterhielt.

Das abwechslungsreiche Programm des Schulfestes stößt auf großes Interesse und wird aufmerksam verfolgt. © Gans

Neben dem Geschehen auf der Bühne luden zahlreiche Stände zum Informieren und Mitmachen ein. Alle Klassen präsentierten ihre Ergebnisse und Werke der Projektwoche. Unter dem Motto „Albertina entdeckt die Welt“ hatten die Kinder Bienen und Schmetterlinge erforscht, waren dem Glück auf der Spur, beschäftigten sich mit dem Meer, der Luft, dem Wetter sowie dem Regenwald und probten für ein Musical.

Daneben betreuten die Schülerinnen und Schüler Mitmachstationen, an denen Kinder und Erwachsene viel Spaß hatten. Mitmachstationen boten auch die Schulkindbetreuung „Die Tintenkleckser“ sowie der Jugendtreff „Space“ unter der Anleitung unseres Schulsozialarbeiters Sebastian Church an. Die Flämmchengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Altlußheim zeigte ein Einsatzfahrzeug mit seinen Funktionen. Ehrenamtlich vertreten war auch das DRK, das an diesem Tag glücklicherweise keinen Einsatz auf dem Fest hatte und so in aller Ruhe den Rettungswagen dem interessierten Publikum präsentieren konnte.

Unter dem Motto „Albertina auf Entdeckerreise“ präsentieren die Klassen ihre Ergebnisse und Werke der Projektwoche. © www.wogafotografie.de

Ebenso informierte der Freundeskreis der Albert-Schweitzer-Schule über sein Engagement für die Schule wie zum Beispiel Kinderopern, Bezuschussung von Ausflügen sowie Equipment für die Schule. Weiterhin gab es eine durch die Elternbeiratsvorsitzende organisierte Tombola mit fulminanten Preisen, die von Einzelhändlern und Selbstständigen rund um Altlußheim gestiftet wurden.

Schulteam sammelt Spenden für das Kinderhospiz „Sterntaler“

Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat mit Unterstützung zahlreicher Eltern. Es mangelte an nichts. So gab es Kaffee, Kuchen, Schupfnudeln, Popcorn, Slush-Eis und weitere Kaltgetränke. Das eingespielte Team von AGGA versorgte alle mit Burger, Pommes frites und Hot Dogs.

Die Einnahmen kommen dem Freundeskreis der Schule zugute. Fleißig wurden aber auch Spenden für das Kinderhospiz „Sterntaler“ gesammelt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Das sind die Energiesparmaßnahmen in Altlußheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasching Altlußheimer Luxe zu Gast in Albert-Schweitzer-Schule: Mit Jasmin I. wird es bunt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Umweltschutz Bürger sammeln in Altlußheim beim Dreck-weg-Tag kuriosen Müll aus der Natur Mehr erfahren

„Ein Fest der Superlative geht zu Ende“. Dies waren die Abschlussworte von Schulleiterin Anja Ott. Sie sprach allen Helferinnen und Helfern nochmals einen großen Dank aus, ohne die so ein Schulfest nicht möglich wäre.