Fides Carneval Club veranstaltet in Altlußheim einen Faschingszug zur Sommerzeit

Altlußheim. Laute „Ahoi-Rufe“, dazu Bonbons werfende Kinder in Faschingskostümen auf einem kleinen Umzugswagen sorgten vor einigen Tagen in Altlußheim für Verwunderung, aber auch für viel Freude unter den Bewohnern.

Der Fides Carneval Club (FCC) hatte rund 20 Kinder der Ferienfreizeit der Gemeinde zu Gast und diese zum Abschluss von vier sehr unterhaltsamen Stunden mit auf einen Faschingsumzug durch das anliegende Wohnviertel genommen. „Wir haben einen kleinen Umzugswagen gebaut, den die Kinder an diesem Tag gemeinsam bemalen konnten“, sagte Franz Becker vom FCC. Dazu lief launige Faschingsmusik und es gab Hotdogs, Eis und Süßigkeiten.

Ein nicht alltäglicher Anblick, noch dazu bei den derzeit herrschenden Temperaturen, bei denen man an vieles denkt, nur nicht in erster Linie an die Faschingszeit. Doch den Ferienkindern war dies egal, sie hatten jede Menge Freude an dem von den Karnevalisten angebotenen Programm und natürlich an dem Zug durch die Straßen. „Das hat alles riesigen Spaß gemacht“, sagte der begeisterte Mats stellvertretend für alle und fügte an: „Der Umzug mit lauter Musik und Bonbonwerfen hat mir am besten gefallen.“

„Riesigen Spaß gemacht“

Auch die anwesenden Mitglieder und Helfer des Karnevalvereins in Altlußheim hatten ihre Freude. „Zu sehen, wie viel Spaß die Kinder bei uns haben, war sehr schön“, sagte Becker und ergänzte: „Das Programm bieten wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder an.“