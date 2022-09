Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 40 Ehrenamtliche im Einsatz Am Kollersee in Brühl wird beim Aktionstag "Wir schaffen was" richtig aufgeräumt

Über 40 Ehrenamtliche räumen unter dem Motto „Wir schaffen was“ auf der linken Gemarkungsseite des Rheins Uneinsichtigen den Müll hinterher.