Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Betreuung Bauarbeiten des Brühler Kinderbildungszentrums laufen im Zeitplan

Das Kinderbildungszentrum Brühl eins von 19 Pilotprojekten seiner Art in Baden-Württemberg - und das einzige in der Metropolregion. Das pädagogische Konzept ist bereits in Umsetzung, der Bau geht noch voran.