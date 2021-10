Sportpark und Angebote für Kinder beim Brühler Haushalt im Fokus

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Kinder beginnen darüber nachzudenken was sie sich zu Weihnachten wünschen und Gemeinderäte stellen ihre Haushaltsanträge für das kommende Finanzjahr vor. Und in Brühl bedeutet dies vor allem Investitionen in die beiden Großprojekte Sportpark-Süd und Kinderbildungszentrum bei der Schillerschule. Allein diese beiden Bereiche stehen laut Bernd Kieser, der

...