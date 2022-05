„Die größte Barriere ist immer noch die in den Köpfen der Menschen“: Rudi Bamberger ist Behindertenbeauftragter in seiner Heimatgemeinde Brühl und Mitglied des 2020 gegründeten Inklusionsbeirats des Rhein-Neckar-Kreises. Zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen wirbt er für mehr Inklusion. Gestern im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg,

