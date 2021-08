„GeoHardt“, die Kooperation von EnBW und MVV, die alle Erkundungs- und Abbaurechte für Erdwärme in der Region Schwetzingen/Hockenheim innehat, hatte die Bürgerinitiative (BI) Tiefe Geothermie zur Teilnahme an einem entsprechenden Fachbeirat eingeladen. Ziel des Fachbeirats soll laut Einladungsschreiben sein, öffentlich engagierte Personen, Unternehmen und Verbände frühzeitig in den Dialog

...