Es ist ein Großprojekt, das die Hufeisengemeinde enorm belasten wird. 8,5 Millionen Euro, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck in der jüngsten Gemeinderatssitzung, sei das Vorhaben eines Neubaus für den Sonnenschein-Hort an der Schillerschule schwer. Doch so groß die Investition auch sei, der Nutzen für die Kinder bewertete der Bürgermeister größer. Und schlussendlich gebe es auch eine Förderzusage

