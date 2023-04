Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hilfsaktion Brühler Global Player Hima spendet 50.000 Euro an Unicef

Mitarbeiter der Firma mit Hauptsitz in Brühl haben in der ganzen Welt erfolgreich Spenden gesammelt, die vom Erdbeben in Syrien und der Türkei betroffenen Kindern helfen sollen.