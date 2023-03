Brühler Pascal Wasow bei Bürgermeisterwahl in Epfenbach auf Spitzenplatz

Brühl/Epfenbach. Zwar hat die Bürgermeisterwahl im Odenwaldörtchen Epfenbach am Sonntag keinen Sieger hervorgebracht, weil keiner der fünf Bewerber mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen hinter seinem Namen vereinte, doch für den Brühler SPD-Gemeinderat Pascal Wasow brachte der Urnengang ein beeindruckendes Ergebnis. 46,78 Prozent der Kreuze wurden hinter seinem Namen gesetzt. Bei einer Wahlbeteiligung von 69,95 Prozent macht das einen absoluten Wert von 639 Stimmen für Wasow.

Damit holte der einzige Nicht-Epfenbacher im Rennen eine Spitzenposition. Der Zweitplatzierte ist Markus Groß, der bei seinen Mitbürgern auf einen Stimmenanteil von 27,96 Prozent gekommen ist. Die drei übrigen Bewerber kamen auf 13,03 Prozent, 10,47 und 1,54. Damit hat Wasow eine gute Ausgangsposition für den zweiten Wahlgang am Sonntag, 26. März. Für den 27-jährigen zweiten Vorsitzenden der SPD und Gemeinderat in Brühl ist dies die erste Bewerbung um den Chefsessel in einem Rathaus.