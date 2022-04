Campingplatz auf der Brühler Kollerinsel bekommt neue Freizeithäuser

Schon am 12. März dieses Jahres wählte die Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ihre Spitze. Als Kommandant wurden damals Marco Krupp und als seine beiden Stellvertreter Benjamin Noller sowie Harald Schuhmacher bestimmt. Diese Wahl musste nun vom Gemeinderat bestätigt werden, was dieser in seiner jüngsten Sitzung einstimmig tat. Bürgermeister Dr. Ralf Göck ließ keinen Zweifel daran,

