Campingplatz auf der Kollerinsel aktuellen Bedürfnissen anpassen

Brühl. Der Gemeinderat beschäftigt sich in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 25. April, um 18.30 Uhr in der Festhalle einmal mehr mit dem Campingplatz auf der Kollerinsel. Nach einigen Jahren Betrieb, so der Pächter Günther Schmitt-Köhler, zeige sich ein verändertes Nutzerverhalten. Heißt für den Campingplatz, dass zum einen ein Teil der vorgehaltenen Baufenster für den weiteren Ausbau nicht benötigt wird. Zum anderen bestehe aber eine erhebliche Nachfrage an vermietbaren festen Camping-Häusern, Zelt-Lodges, Schäferwagen und ähnlicher, fest installierter Camping-Infrastruktur.

Um diese Veränderungen planungsrechtlich abzusichern, soll der Bebauungsplan Koller nun zum dritten Mal angepasst werden. Dabei muss im Gemeinderat laut der Verwaltungsvorlage vor allem darauf geachtet werden, dass der zusätzlich überbauten Fläche Ausgleichsflächen in ausreichender Größe gegenüberstehen. Problemlos dürfte die offizielle Bestellung von Marco Krupp zum Feuerwehrkommandanten, Benjamin Noller zum ersten stellvertretenden Kommandanten und Harald Schuhmacher zum zweiten stellvertretenden Kommandanten vonstattengehen. Bereits auf der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr am 12. März wurde das Trio gewählt, was nun vom Gemeinderat bestätigt werden muss.

Aufträge für über 400 000 Euro

Die weitere Beschlusslage betrifft die Vergaben zur Herstellung der Außenanlage und der Auftragsvergabe für die Windfanganlage des Kindergartens Sonnenschein mit einem Gesamtvolumen von über 400 000 Euro. Und schlussendlich muss der Gemeinderat sich an diesem Abend mit der Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 und der Entlastung der Geschäftsführung der Eigengesellschaften beschäftigen. Hier vor allem die Gemeindewerke Brühl und die Gemeindewerke Brühl Verwaltung. Beides Unternehmen, die die Energieversorgungsnetze in der Hufeisengemeinde betreuen. ske

