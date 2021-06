Nachdem sich die Pandemie abschwächt, hat die CDU-Ratsfraktion ihre traditionellen politischen Fahrradtouren wieder aufgenommen. Nachdem die Ziele in der Vergangenheit unter anderem die Kinderspielplätze und die Neubaugebiete in der Gemeinde waren, galt der Fokus diesmal der Kollerinsel, die uns farbenfroh begrüßte, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Beeindruckend waren die Felder mit

...