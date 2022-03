Kollerfähre nach Winterpause wieder im Betrieb

Brühl. Die Kollerfähre hat in dieser Woche nach der Winterpause den Verkehr wieder aufgenommen. Das vom Land Baden-Württemberg betriebene Schiff, das zwischen der Ortsbebauung Brühl und der linksrheinisch gelegenen Kollerinsel verkehrt, war im Auftrag des Landes über die Winterzeit auf einer Werft notwendigen Wartungsarbeiten unterzogen worden.

Der Fahrplan bleibt auch in dieser Saison im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr – und damit wird je nach Witterung an ausgewählten Tagen der Fährbetrieb auch wieder in den Abendstunden verlängert.

In der Vorsaison bis Ende des Monats pendelt die Fähre von 10.30 bis 15 Uhr hin und her. In der Hauptsaison von April bis Ende September findet der Fährbetrieb von 10 bis 19.30 Uhr statt. Die halbstündige Mittagspause beginnt um 12 Uhr. Montags und dienstags findet kein Fährbetrieb statt – außer an Feiertagen.

Ebenfalls unverändert bleiben die Fährtarife von einem Euro für Fußgänger, 1,50 Euro für Radfahrer bis hin zu 4,50 Euro für Pkw. ras