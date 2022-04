Chansons, Kabarett und auch „’wat fürs Herz“

Brühl. Lucy van Kuhl ist am Mittwoch, 18. Mai, in der Villa Meixner zu erleben. Ab 20 Uhr präsentiert die Musikerin ihr Programm „Fliegen mit Dir“ – am Klavier, mit Chansons und Kabarett.

Die Veranstalter und van Kuhl kündigen „Fliegen mit Dir“ als „lustig und ’wat fürs Herz“ an. In Moderationen und Liedern kommentiert die Musikerin typische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist sie ganz nah bei ihrem Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintauchen kann.

Dabei erzählt Lucy van Kuhl von vielen unterschiedlichen Reisen: Konzertreisen mit der Deutschen Bahn, Kreuzfahrten, sie reist in die Gedanken der Menschen und manchmal auch der Dinge, in ihr eigenes Herz und in die Herzen des Publikums. „Lucy ist frech und gefühlvoll“, heißt es in der Ankündigung der Villa Meixner. „Sie frotzelt die Berliner Biogesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt. Die Problematik eines keimfreien Toilettengangs im ICE beschäftigt sie ebenso wie die melancholische Betrachtung eines Schulfreundes im Café. Themen einer jungen Großstädterin, messerscharf beobachtet und auf liebevolle Art seziert.

Eine Teilnahme an der Veranstaltung in der Villa Meixner ist nur für Besucher möglich, die geimpft oder genesen sind. Am Eingang zum Veranstaltungsort muss ein entsprechendes digitales Dokument vorgelegt werden, schreiben die Organisatoren in ihrer Ankündigung. Es gilt FFP2-Maskenpflicht während des gesamten Aufenthaltes und die tagesaktuelle Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. zg

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 20 Euro an der Rathauspforte, unter Telefon 06202/2 00 30, und zuzüglich Vorverkaufsgebühr in der Geschäftsstelle unserer Zeitung oder unter Telefon 06202/20 52 05.