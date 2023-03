„Dazwischen“-Zustand kann auch passend sein

Brühl. Die Menschen sind oft irgendwie dazwischen. Fragen über Fragen, die Kabarettistin Lucy van Kuhl in ihrem aktuellen, gleichnamigen Programm „Dazwischen“ am Donnerstag, 30. März, in der Brühler Villa Meixner stellt und womöglich sogar beantwortet. Beginn des Auftritts ist um 20 Uhr.

Als Sklaven ihrer Zeit hetzen die Menschen von Termin zu Termin, schieben manchmal Menschen und Hamburger einfach so dazwischen. Lucy van Kuhl zeigt in ihrem Programm, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. Schließlich befinden sich alle im „Dazwischen“, das man Leben nennt – zwischen der Geburt und dem Tod.

Und so widmet sie sich der Erkenntnis, wie schlimm es ist, einmal eine Zeit lang auf zwei halben Stühlen zu sitzen. „Arbeite ich noch oder lebe ich schon“, lautet die Kernfrage bei ihrem Mix aus Klaviermusik, Chanson und Kabarett.

Doch die Künstlerin macht auch deutlich, dass es selbst in den bedrückenden Alltäglichkeiten kleine Insellandschaften gibt – im Irgendwo dazwischen. Auf ihre humorvoll-nachdenkliche Art erzählt und besingt van Kuhl Situationen aus dem Leben. In ihren sensiblen Chansons und pointierten Kabarettliedern bringt sie es auf den Punkt. Lucy van Kuhl steht für Kabarett und gute Laune in Reinkultur.

Seit Oktober 2018 ist sie in Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ unter Vertrag, wo ihre Solo-CD „Dazwischen“ erschienen ist. Sie hat mehrere Kabarettpreise gewonnen – unter anderem 2021 den „Stuttgarter Besen“.

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brühl verlost unsere Zeitung fünfmal zwei Eintrittskarten für den Kleinkunstabend mit Lucy van Kuhl in der Villa Meixner. Wer an der Verlosung teilnehmen und gewinnen möchte, kann sich bis zu diesem Donnerstag, 23. März, 15 Uhr, unter dem Link www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel anmelden. Lediglich das Stichwort „Dazwischen“ muss bei der Anmeldung in die Betreffzeile geschrieben werden. zg/ras

Info: Im Vorverkauf gibt es Eintrittskarten zum Preis von 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie – zuzüglich der Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Carl-Theodor-Straße 2, Schwetzingen, Telefon 06202/20 52 05.