Digitale Chanen für Afrika schaffen: Brühl und Dourtenga bei Konferenz des Bundesentwicklungsministeriums

Zum ersten Mal nimmt derzeit eine Partnerschaftsdelegation aus Brühl und Dourtenga an der deutsch-afrikanischen Konferenz des Bundesentwicklungsministeriums teil. Das habe sich diesmal so angeboten, erklärt Bürgermeister Dr. Ralf Göck, weil die Delegation aus der burkinischen Partnergemeinde bereits zur 25-Jahr-Feier in Brühl weilte und auch schon Workshops zur Klimapartnerschaft

...