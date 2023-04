E-Carsharing in Brühl: Jetzt wird Fahrt aufgenommen

Brühl. Nachdem die meisten der acht neuen Ladesäulen in Brühl und Rohrhof in Betrieb sind, lieferten jetzt die MVV Energie und ihre Tochter, das E-Carsharing-Unternehmen Franklin mobil, einen roten Renault Zoe am Rathaus an. „Damit setzen MVV und die Gemeinde ein innovatives Lade- und Carsharing-Konzept um“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Auf dem Parkplatz vor dem Rathaus soll im Laufe des Monats Mai die letzte der acht Ladesäulen mit zwei Ladeplätzen errichtet werden. Einer dieser Plätze werde dann exklusiv für den Carsharing-Zoe reserviert sein, der tagsüber von den Mitarbeitern der Brühler Gemeindeverwaltung und außerhalb der Arbeitszeiten auch von Privatpersonen genutzt werden kann.

E-Carsharing in Brühl: Fortschrittliches Konzept

„In Brühl entsteht damit ein fortschrittliches E-Mobilitäts-Konzept, das die beiden Stränge der Elektrifizierung des Individualverkehrs sowie Alternativen zum eigenen Auto vereint und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leistet“, schreibt die Verwaltung.

„Wir hoffen auf gute Resonanz“, ergänzt Brühls Bürgermeister Dr. Ralf Göck dazu, der bis zur offiziellen Eröffnung der Ladesäule und der dauerhaften Verortung des Fahrzeugs vor dem Rathaus-Haupteingang den Zoe zusammen mit seinen Kollegen von der Gemeindeverwaltung nutzt.

So dürfte das erste Brühler Car-sharing-Auto in der Hufeisengemeinde und Umgebung schon aufgrund seiner eindeutigen farbigen Beschriftung schnell an Bekanntheit gewinnen. Sollte die Resonanz gut sein, könnten durchaus weitere Car-sharing-Autos – „vielleicht am Lindenplatz oder am Rohrhofer Messplatz“, so Göck – stehen, heißt es in der Pressemitteilung abschließend, um die Mobilität in Brühl noch umweltgerechter zu gestalten.