E-Carsharing ist in Reilingen angekommen

Reilingen. Nun können auch Bürger in Reilingen die mobile Freiheit des E-Carsharings genießen. Mit einem E-Fahrzeug des Dienstleisters Deer an der Ladestation bei den Mannherz-Hallen. Das Fahrzeug kann von den Kunden bequem per App reserviert werden. Jede Fahrt kann innerhalb des Deer-Mobilitätsnetzes an jeder der über 250 Stationen in über 200 Kommunen beginnen und enden. Dank dieses Konzepts sind auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich.

Die sichere Reichweite für die nachkommenden Kunden ist dabei stets gewährleistet, ebenso wie ein garantierter Parkplatz an der Ladesäule ohne Zusatzkosten. Die komplette Ladeinfrastruktur ist in Gemeindeeigentum und ihre Bereitstellung mit kommunalen Kassenmitteln finanziert. Zulasten der Gemeinde geht zudem eine jährliche Wartungsgebühr von 500 Euro.

Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod ist erfreut über das umweltfreundliche Angebot

„Das eigene Auto kann zu Hause bleiben und die Umwelt wird auch noch geschont“, freute sich Bürgermeister Stefan Weisbrod bei der Übergabe der Ladesäule auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen.

Mit dem neuen Angebot werde das nachhaltige Mobilitätsangebot in der Gemeinde weiter ausgebaut, zugleich aber auch die Lebens- und Aufenthaltsqualität gesteigert. Darüber hinaus werde der Ausstoß von schädlichem Kohlenstoffdioxid reduziert – die Ladesäule mit zwei Ladepunkten werde vom Schwesterunternehmen Schwarzwald Energy mit Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraft beliefert.

Deer mit Sitz in Calw hat bereits in der Region Fuß gefasst, beispielsweise in Heidelberg und Mannheim. Aber auch in den Gemeinden Alt- und Neulußheim. Nun werten neue Stationen in Stuttgart und Karlsruhe das Mobilitätsnetz auf. Es verfügt ebenso über Stationen an den Flughäfen Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden und Stuttgart.