Er trifft die Befindlichkeiten

Brühl. Der Kabarettist Wolfgang Trepper wird am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr mit dem Programm „Live und in Farbe“ in der Festhalle begrüßt. Er kommt aus dem Ruhrpott, aus Duisburg. Das ist unüberhörbar, wenn er loslegt. Aber er trifft die Befindlichkeit der Deutschen zwischen Flensburg und Garmisch punktgenau. Und da Brühl zwischen den beiden Städten liegt, dürfen sich die Besucher an diesem Abend auch wieder auf eine passgenaue Schimpftirade freuen. Wenn Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert, regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien Fußballdramen sowie Schlagertexte. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und Themen mangelt es da nicht.

Wenn alles immer schlimmer wird und man eh nichts dagegen tun kann, kann man es doch zumindest anprangern ras

Info: Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25 bis 28 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, sowie in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05. Ein Video gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de