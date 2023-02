Große Faschingsparty mit Spendenübergabe in der Brühler Schillerschule

Brühl. Schulleiterin Dorothea Schmidt-Schulte ist begeistert: „Wir freuen uns, nach zweijähriger Pause wieder gemeinsam Fasching feiern zu können.“ Am letzten Tag vor den Ferien durften die Kinder verkleidet in die Schule kommen. Doch auch die Lehrer waren in Kostüme gesprungen. So liefen nicht nur Prinzessin und Cowboy durch die Flure, sondern auch Kleopatra, Wednesday Addams und diverse Comic-Figuren – da klang den Tag lang das Kinderlachen durch das Schulgebäude und über den ganzen Hof.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Rohrhofschule steht ab sofort ein Basketballkorb und mehrere Basketbälle zur Verfüging -gespendet. durch den Förderverein „Schillerschule-Sonnenschein-Kindergarten". Bild: aichele © aichele

Verbunden mit diesem Tag gab es eine weitere Besonderheit. Für die Außenstelle in Rohrhof wurden ein Basketballkorb und mehrere Bälle gespendet. Finanziert wurde die Spendenaktion durch den Förderverein der Schillerschule und des Sonnenschein-Kindergartens. In bunten und originellen Kostümen nahm die Klasse 4e die neue Sportausstattung entgegen. Schon die Woche zuvor durfte sich die Schillerschule über eine Spendenübergabe freuen. dort wurde die Spielausstattung erweitert, da Schüler neben Bewegung auch abwechslungsreiche Spiele brauchen. Damit möchte der Förderverein den Kindern eine Schule mit Angeboten ermöglichen, die über die Wissensvermittlung hinausgehen.

Große Faschingsparty in Brühl: Comenius-Schule mit dabei

Zurück zum bunten Treiben: Der Schulfasching begann zunächst in den Klassen. Dort wurde gespielt, gesungen und gefeiert. In der fünften Stunde ging es weiter in die Sporthalle. Denn dort stieg anschließend eine große Faschingsparty mit allen Schülern und Lehrern. Mit von der Partie waren die Kinder der Comenius-Schule. Die Klassen kamen nach und nach in die Halle und präsentierten stolz ihre Kostüme. Kurze Zeit später trafen Tollitäten Melanie Jasmin I. und Angelina I. von den „Göggeln“ mit ihrem Gefolge im Schlepptau ein.

Mehr zum Thema Rheinhalle Spiele und Aktionen beim Kindermaskenball der Narrhalla in Ketsch Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Fasching (mit Fotostrecke) „Pep & Pop reloaded“ der HG Oftersheim/Schwetzingen: Ein voller Erfolg Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neustart (mit Fotostrecke) Fasching in Hockenheim: So war der 62. Fasnachtsumzug der Rennstadt Mehr erfahren

Die Prinzessinnen begrüßten fröhlich die Grundschüler. Auf die Fragen „habt ihr eine schöne Faschingsparty bis jetzt? Macht Party mehr Spaß als Unterricht? Wollen wir gemeinsam feiern und tanzen?“ ertönten drei laute schreiende „ja“ aus der Menge. „Dann würde ich sagen: Musik ab, alle aufstehen und wir tanzen zusammen“, forderte Prinzessin Melanie Jasmin I. die jungen Narren auf.

Große Faschingsparty in Brühl: Sporthalle wird zur Tanzfläche

Das ließen sich die Schüler nicht zweimal sagen und erklärten die Sporthalle zur Tanzfläche. Der Kinderfasching war damit in vollem Gange. Zusätzlich hatte Sportlehrer Ronny Pinazza in einem Teil der Halle eine tolle Bewegungslandschaft aufgebaut, sodass sich die kostümierten Kinder richtig austoben konnten.

Das Gewusel war riesig und begleitet von fetziger Fasnachtsmusik tummelten sich die Mädchen und Jungen in der Halle. Die Schüler ließen die Prinzessinnen natürlich nicht ziehen, ohne sich eines der begehrten Autogramme zu sichern.