Extremalpinist aus Südtirol zu Gast in Brühl Hans Kammerlander über den Sprung ins Nichts auf zwei Stück Holz

Extremalpinist und -skifahrer Hans Kammerlander aus Südtirol nimmt seine Zuhörer mit an Orte, an die sie vermutlich nie hinkommen könnten. In der Festhalle Brühl gibt es auf die höchsten Gipfel der Welt - mit Ski!