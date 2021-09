Humor macht aus Wunden Wunder

Brühl. Die örtlichen Mediziner, Apotheker, Physiotherapeuten, das Sanitätsgeschäft, der Pflegedienst und andere Gesundheitsdienstleister haben sich im Gesundheitsforum zusammengefunden, um bei Veranstaltungen zu unterhalten und zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Humor hilft heilen – Eine ärztlich begleitete Reise in das Land des Humors“, heißt es deshalb am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr in der Festhalle. Dr. Axel Sutter wird mit Karin Clauß alias karindrawings ein Gespräch führen. Sie wollen über das Leben, über die Heilkraft des Lachens über sich selbst und über die reine Freude, hier zu sein, sprechen, aber auch über Stolpersteine, über die man eben so fällt, wenn man durchs Leben läuft. „Das Gute ist, wir stehen wieder auf, schütteln den Staub ab, und lassen die Wunden zu Wundern werden“, heißt es in der Einladung.

Arzt und Illustratorin im Gespräch

Illustratorin und Texterin Karin Clauß sieht im Lachen viel Potenzial. © gvb

Sutter wirkt seit 32 Jahren als Internist, ist zusammen mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck der Initiator und Motor des Gesundheitsforums. Im Zweitberuf ist er „Gesundheit!Clown“, integrativer Naturcoach und Direktor der Gesundheitsakademie Placebo. Als Arzt erfährt er Humor als eine ganz wesentliche Quelle für Gesundheit und Gesundung nach Krankheit. Er wird ganz erstaunliche wissenschaftliche Beweise preisgeben, dass Humor heilen hilft. Und es bleibt nicht bei der Theorie an diesem Abend: Humor wird mit allen Gästen eingeübt werden.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gesundheitsforum Es gibt dem Leben den Rhythmus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview Brühler Internist Dr. Axel Sutter wird "Gesundheit!Clown" Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gesundheitsforum „Das Gehirn ist regenerierbar“ Mehr erfahren

Die Illustratorin und Texterin Karin Clauß zeichnet und schreibt über das Vertrauen in dieses Leben und wieso es einfacher ist, über das Leben zu lachen, als darüber zu lange zu weinen, weil weinen einfach zu einseitig wäre, und dann gibt es Überschwemmungen, das wäre fatal.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn man geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet ist. Alle Tickets sind personalisiert und können nicht übertragen werden – ein Ausweisdokument muss vorgezeigt werden. zg/ras

Info: Karten gibt es im Vorverkauf für 12 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – in der Geschäftsstelle unserer Zeitung, Telefon 06202/20 52 05.