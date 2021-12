Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Zukunftsoption eines Anbaus im Steffi-Graf-Park ist umstritten / Eltern sollen an Kostensteigerung beteiligt werden Kinderbetreuung: Die Gebühren steigen in Brühl weiter an

Rund um den Campus der Schillerschule soll in den kommenden Jahren ein Kinderbildungszentrum für die Jüngsten – von unter drei Jahren bis zum Ende des Grundschulalters – als Leuchtturmprojekt entstehen. Rechts ist der neue Anbau für die Kindertagesstätte Sonnenschein zu erkennen. © strauch