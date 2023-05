Konfirmation in Brühl: „Sei stark, hab‘ Mut“

Brühl. Am Sonntag wurden rund 26 Jugendliche in der Schutzengelkirche in einem feierlichen Segnungsgottesdienst konfirmiert und bekannten sich so zu ihrem Glauben. Gleich, welcher christlichen Konfession man angehört, am Beginn steht immer die Taufe, die in der Regel im Säuglingsalter vorgenommen und gefeiert wird. In der evangelischen Kirche bekennen sich die Jugendlichen, regulär mit 14 Jahren, sollten sie dies wollen und die Eltern einverstanden sein, mittels der Konfirmation in einem Alter zu ihrem Glauben, in dem die Entscheidung dazu eine ganz bewusste darstellt.

Oder, wie die evangelische Kirche es auch formuliert: „Sie sagen ja zur Taufe“. 26 junge Brühlerinnen und Brühler erhielten, dem feierlichen Anlass angemessen im festlichen Anzug oder Kleid, nun im Rahmen der kirchlichen Veranstaltung den Segen für ihren Lebensweg. Pfarrerin Melanie Börnig und Pfarrer Marcel Demal hatten als Motto für den Gottesdienst „Sei stark, hab‘ Mut“ gewählt.

Halt im Leben und Kraft schöpfen

Sie gingen während des Gottesdienstes der Frage nach, was einem Halt im Leben gebe und woraus man Kraft schöpfe, was einen zuversichtlich mache und wie man das eigene Lebensschiff wieder auf den richtigen Kurs bringt, wenn dies mal in einen Sturm gerate. „Sei stark und mutig! Lass dir keine Angst einjagen und lass dich nicht einschüchtern, denn der Herr, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist“, zitierten die Geistlichen aus dem Buch Josua und somit die Bibelstelle im Alten Testament, aus der auch das Motto abgeleitet worden war.

„Wer auf Gott vertraut, kann ohne Angst und mit heiterer Zuversicht in die Zukunft schauen. Denn Gott bleibt immer an unserer Seite. Seine Weisheit wird die Jugendlichen auf gutem, fruchtbarem Weg leiten, seine Hand wird in ihnen stark sein zum Frieden, und seine Liebe wird sie zum Segen machen für diese Welt“, ermunterten Börnig und Demal die Jugendlichen, Kraft aus dem Glauben an Gott zu gewinnen.

Passend zum Inhalt der Predigt erhielten die Konfirmanden als Geschenk ein Kreuz mit Leuchtturm-Motiv, das sie so an Gottes Geleit und Beistand im Leben erinnern solle. Denn es sei der Allmächtige, der immer Orientierung und Halt im Leben verspreche, so wie ein Leuchtturm einem Schiff helfe, auf hoher See den richtigen Kurs zu halten.

Konfirmiert wurden: Lena Austermann, Lennart Auth, Tosca Bon, Sara Carotenuto, Emily Faber, Florian Götz, Lennard Gredel, Mika Herich, Anna Herwerth, Samuel Hoppstädter, Melina Jung, Lino Kettenmann, Anton Krämer, Elina Lorbeer, Lenny Luksch, Greta Mayer, Faris Mirzwa, Jolina Muskalla, Moritz Old, Julia Ritter, Leon Schlegel, Henry Schwab, Martha Schwebe, Sophia Vennari, Melina Werle und Sven Zund.