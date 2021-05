Marcus Schütterle ist der neue Bauhofsleiter in Brühl

Im April 2020 hat Marcus Schütterle begonnen, für die Gemeinde Brühl zu arbeiten – jetzt tritt er die Nachfolge von Sascha Mayer an und ist Leiter des Bauhofes. Ein Blick in seinen Lebenslauf verrät: Schütterle bringt einiges an Erfahrung mit. In Pforzheim ist er geboren und in Birkenfeld in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, wo er eine Ausbildung zum Glaser und Fensterbauer absolvierte.

