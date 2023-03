Mit dem Angrillen starten die Handballer des TV Brühl ins Jubiläumsjahr

Brühl. „Kommt alle am Sonntag zu uns in die Halle und lasst Euch bei freiem Eintritt sportlich und kulinarisch verwöhnen“, lädt Abteilungsleiterin Lisa Naber zur Auftaktveranstaltung zum 100-jährigen Bestehen der Handballabteilung des TV Brühl am Sonntag, 26. März, ein, dem „Angrillen“ vor und in der Sporthalle der Schillerschule, „es ist für Jung und Alt etwas geboten“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei könne die ganze Familie die Kinder um 10 Uhr bei der Aufbaurunde der weiblichen E-Jugend anfeuern. Interessierte Eltern, die noch die richtige Sportart für den Nachwuchs suchen, haben die Gelegenheit, sich anzuschauen, wie viel Spaß die Mädels bei den Spielen haben. Es kommt dabei nicht auf Ergebnisse an, sondern darauf, den richtigen Umgang mit dem Ball, Koordination und das Spiel in einer Mannschaft, der den Teamgedanken und das soziale Miteinander fordert, zu erlernen.

Spiele der Erwachsenen ab Mittag

„Ab 12 Uhr, bis die Spiele der Erwachsenen beginnen, wird schon der Grill angeworfen und alle können sich bei Würstchen und Steaks für die Partien ab 14 Uhr stärken. Wer lieber auf Süßes steht, darf sich auf frischen Waffeln freuen. Wir schenken dabei alle möglichen alkoholfreien Getränke aus, haben aber auch Aperol-Spritz, Bier und Weinschorle im Angebot“, ist Vergnügungsausschuss-Chefin Vanessa Henn mit ihrem Team vorbereitet, um vor der Halle, zwischen und nach den Spielen den Zuschauern etwas zu bieten.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel TVB Der TV Brühl kündigt fünf Feste zum Jubiläum an Mehr erfahren Sportevent (mit Fotostrecke) Atmosphäre beim Heini-Langlotz-Lauf in Brühl begeistert schlichtweg alle Mehr erfahren Handball-Badenliga Frauen HSG St. Leon/Reilingen schlägt Brühl: Favorit dominiert Mehr erfahren

„Um 14 Uhr wollen wir mit der zweiten Herrenmannschaft den Aufstieg klarmachen, wenn das gelingt, werden ab da für die beiden nächsten Teams erst recht die Anfeuerungsrufe laut und die Stimmung ansteigen“, sind sich die Herren-2-Trainer Benjamin Martin und Stefan Röger, die beide selbst noch gerne die Handballschuhe schnüren, einig. „Es macht einfach mehr Spaß, vor voller Kulisse und vielen begeisterten Fans zu spielen“, hoffen Badenliga-Spielerinnen Lisa Bühn und Maike Röschel bei der Damen-1-Partie auf lautstarke Unterstützung von den Rängen, in der sie mit ihren Mannschaftskameradinnen den Mittelfeldplatz sichern möchten.

„Meine Mannschaft kann mithilfe der Zuschauer um 18 Uhr sogar noch den vierten Tabellenplatz erreichen, was vor der Saison niemand für möglich gehalten hat“, ist Herren-1-Coach Dennis Schäfer sichtlich stolz, mit seinem Co-Trainer Patrick Faulhaber das Team so erfolgreich durch die Runde geführt zu haben.

„Wir weden alles geben, die Zuschauer jeden Alters – hoffentlich möglichst viele, die wir erstmalig bei uns begrüßen und in unserer Handballfamilie willkommen heißen dürfen – in der Halle mit tollem Sport und begeisternder Atmosphäre sowie vor der Halle kulinarisch bei entspanntem Miteinander und guten Gesprächen, zu begeistern“, fiebert Naber diesem besonderen Heimspieltag entgegen.