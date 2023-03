Viele Informationen in entspannter Atmosphäre

Nachdem die Energiemesse Rhein-Neckar in den vergangenen Jahren ausfallen musste, bietet sie nun wieder ein breites Angebot an interessanten Messethemen für die Besucher. Wie auch schon in den vergangenen Jahren präsentieren sich am Wochenende 25. und 26. März jeweils von 11 bis 18 Uhr die Aussteller im Lutherhaus, der großen Zelthalle davor sowie dem gesamten Außenbereich der Kleinen Planken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Laufe der Jahre hat sich das Angebot auf der Energiemesse in Schwetzingen deutlich erweitert. Selbstverständlich stehen nach wie vor hauptsächlich sämtliche energetischen Maßnahmen an Wohn- als auch Nichtwohngebäuden im Fokus. Da finden sich Energieberater, eine Vielzahl von Handwerksunternehmen wie Dachdecker, Abdichtungsunternehmen, Bautenschutz, Fenster-, Türen- und Treppenbauer, Heizungsexperten, Photovoltaikfirmen wie auch sehr namhafte Fertighaus-Anbieter.

Darüber hinaus präsentieren sich immer mehr Aussteller aus den Bereichen schöneres Wohnen, Inneneinrichtungen oder gestalterische Beschichtungen für den Innen- und Außenbereich ebenso wie Anbieter aus den Bereichen Wellness und Fitness. Somit stellen sich erneut rund 40 hoch qualifizierte Fachunternehmen und Institutionen den vielseitigen Fragen der Messebesucher.

Mehr zum Thema Verbraucherservice Energie-Messe in Schwetzingen bietet geballte Infopower Mehr erfahren Energie-Messe Rhein-Neckar Heizen, dämmen, sparen: Tipps aus erster Hand bei der Energie-Messe in Schwetzingen Mehr erfahren Freizeit Fünf Tipps fürs Wochenende in der Region Schwetzingen Mehr erfahren

Die Art und Weise, wie in Deutschland gegenwärtig Energie erzeugt und genutzt werden, ist in großen Bereichen nicht nachhaltig. Die dabei entstehenden Treibhausgasemissionen und der immense Ressourcenverbrauch gefährden die natürlichen Lebensgrundlagen.

In den vergangenen Jahren hat das Thema Energiesparen deshalb aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Energiepreise vor allem bei Erdgas sind in noch nie dagewesene Höhen geklettert und führen zu großen finanziellen Belastungen bei Eigenheimbesitzern, Mietern, aber auch Handel und Gewerbe.

Rund ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs in Deutschland entfällt auf private Haushalte. Sie verwenden mehr als zwei Drittel ihres Endenergieverbrauchs für die Beheizung. Daher ist es seit den Anfängen der Energiemesse Rhein-Neckar das Ziel, ein Bewusstsein zum Energiesparen durch Maßnahmen rund um das Gebäude anzuregen.

Der Hausneubau steht deshalb im Fokus der 15. Energiemesse Rhein-Neckar. Häuser werden inzwischen so gebaut, dass sie ein Minimum an Energie verbrauchen. Eine energetisch optimierte Bauweise der Gebäudehülle und somit ein sehr hoher Dämmstandard der Außenbauteile minimieren die Wärmeverluste. Die Beheizung wird mit moderner, effizienter Technik sowie dem Einsatz regenerativen Energien realisiert.

Aber auch das Thema Nachhaltigkeit im Bauwesen ist bei der Planung und Umsetzung der Gebäude immer häufiger von Bedeutung. Bereits Anfang des Monats startete das neue KfW-Förderprogramm für „Klimafreundliche Neubau (KFN)“.

Auf der Energiemesse Rhein-Neckar haben interessierte Bauherren die einmalige Möglichkeit, sich ausführlich und umfangreich sowohl bei Planern, Bauunternehmen sowie Fertighaus- als auch Massivhaus-Anbietern zu informieren.

Die Belebung der Stadt mit attraktiven Angeboten und Aktionen ist eine der Kernaufgaben des Stadtmarketingvereins. Dabei werden nicht nur eigene Events auf die Beine gestellt, sondern es werden auch Veranstaltungen wie die Energiemesse unterstützt und gefördert, um positive Synergieeffekte für alle Beteiligten zu schaffen. Ein Messebesuch sowie entspanntes Einkaufen lassen sich hervorragend miteinander verbinden.

Derjenige, der sich im Lutherhaus und in den Kleinen Planken ausgiebig informiert hat, für den bieten sich zahlreiche Möglichkeiten für eine Shoppingtour der kurzen Wege. So wird ein verkaufsoffener Sonntag in Schwetzingen an diesem Sonntag der Energiemesse den Startschuss in die Frühlingssaison geben. Der Einzelhandel lädt dazu am ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres von 13 bis 18 Uhr zum flanieren und shoppen ein.

Als besonderer Service stehen den Gästen und Besuchern am verkaufsoffenen Sonntag alle öffentlichen Parkplätze in der gesamten Schwetzinger Innenstadt kostenlos zur Verfügung. Einem frühlingshaften Erlebniswochenende in der Spargel- und Festspielstadt steht somit nichts im Wege. zg/ras