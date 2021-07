Die Sommerferien stehen vor der Tür, doch der Gemeinderat beschäftigt sich in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am Montag 26. Juli, ab 18.30 Uhr in der Sporthalle der Jahnschule bereits mit der Zeit, wenn der Unterricht wieder beginnen soll. So soll entschieden werden, ob für die örtlichen Grundschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen Lüftungsanlagen beziehungsweise mobile

...