Wirtschaftsweise Monika Schnitzer aus Brühl:  „Es gibt keine fertigen Rezepte“

Professorin Dr. Monika Schnitzer, geboren in Mannheim und aufgewachsen in Brühl, ist heute Wirtschaftswissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München und seit 2020 Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also die Chefin der fünf Wirtschaftsweisen. Einem Gremium, das die Bundesregierung in Wirtschaftsfragen berät. Wir

