Eisbären Eppelheim feiern 40. Geburtstag

Der EC Eisbären Eppelheim ist am 25. März 1983 gegründet worden. Sein 40-jähriges Bestehen möchte der EC gebührend feiern. Dazu lädt er alle Interessierten am Samstag, 25. März, ab 14 Uhr in die Eishalle ein.