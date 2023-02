Eppelheimer Feuerwehr hat neuen Kommandanten: Christoph Horsch

Eppelheim. Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr ging im Foyer der Eppelheimer Rudolf-Wild-Halle trotz umfangreicher Tagesordnung und Kommandantenwahl zügig vonstatten. Die wahlberechtigten Feuerwehrkameraden wussten genau, wem sie künftig das Kommando anvertrauen wollen. Die Wahl des Feuerwehrchefs war daher keine Überraschung: Der bisherige stellvertretende Kommandant Christoph Horsch, der als einziger Bewerber für das Amt kandidierte, wurde mit eindeutiger Mehrheit gewählt.

Horsch trat bereits im Alter von zehn Jahren der Jugendfeuerwehr bei und war lange Zeit Jugendwart. In den zurückliegenden sechs Jahren sammelte er als stellvertretender Kommandant ausreichend Erfahrung in der Führungsebene der Freiwilligen Feuerwehr. Der 31-Jährige, der als Teamleiter im Kulturamt der Stadt beschäftigt ist, folgt auf Uwe Wagner.

Der mittlerweile 61-Jährige stand nach 15 Jahren an der Spitze der Eppelheimer Wehr nun nicht mehr für das Amt zur Verfügung. „41 Jahre Einsatzdienst, davon alleine 15 Jahre als Kommandant, sind genug“, erklärte Wagner seine Entscheidung. Den Generationswechsel bei der Eppelheimer Feuerwehr komplett macht unterdessen Sascha Böhm. Der 37-Jährige, der 1995 in die Jugendfeuerwehr eintrat, wurde zum stellvertretenden Kommandanten gewählt. Die Verabschiedung Wagners als Kommandant und die Amtseinführung seines Nachfolgers und dessen Stellvertreters wird nun am 1. April erfolgen.

Neuer Kommandant bei Feuerwehr Eppelheim: Starke Nachwuchsabteilung

Bei der Hauptversammlung standen neben Beförderungen und der Aufnahme ehemaliger Jugendlicher in die Einsatzmannschaft auch Berichte an. Die Finanzen erläuterte Kassierer Adrian Schmitt.

Die Aktivitäten der Kinder- und Jugendwehr stellte Simon Schuhmacher vor. 20 Kinder und 30 Jugendliche gehören derzeit der Freiwilligen Feuerwehr Eppelheim an. Damit sind alle zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze belegt. Derzeit befinden sich 60 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste, um aufgenommen zu werden. Wie die Zahlen zeigten, habe die Eppler Wehr keine Nachwuchssorgen, heißt es aus der Führungsriege.

Dafür fehlt es ihr seit einigen Jahren an ausreichend Platz im Feuerwehrhaus. Alexander Stuntz, der alles Wissenswerte rund um die Einsatzabteilung in Diagrammen und Bildern mit in die Versammlung gebracht hatte, informierte die Zuhörer über den erst kürzlich vom Gemeinderat gefassten Grundsatzbeschluss für die Erweiterung des Feuerwehranwesens durch einen Anbau und die notwendige Bestandssanierung. Es bleibe spannend, wie es nun mit Planung und Umsetzung weitergehe, betonte er.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann und der scheidende Kommandant Uwe Wagner (r.) beglückwünschen zusammen mit Christoph Horsch (v. l.) und Sascha Böhm die neuen Kameraden, die aus der Jugendabteilung in die Aktivenmannschaft aufgenommen werden. © Geschwill

Die Zahl der Mitglieder der Einsatzabteilung sei in den letzten Jahren konstant geblieben. Aktuell gehören fünf Kameradinnen und 44 Kameraden der Abteilung an. Der Altersdurchschnitt liege derzeit bei 34 Jahren.

155 Einsätze habe es für die Wehr im vergangenen Jahr gegeben, wobei etwa die Hälfte Hilfeleistungen gewesen seien. Zur Brandbekämpfung sei die Wehr immerhin 22-mal gerufen worden. Zusätzlich haben auch 49 Fehlalarme die Aktiven auf Trab gehalten. Der Bericht der Altersabteilung kam anschließend von Hans Fuchs.

Neuer Kommandant bei Feuerwehr Eppelheim: Dank an „tolle Truppe“

In seinem letzten Bericht als Kommandant dankte Uwe Wagner unterdessen für das ihm entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten. „Es war nicht immer leicht, aber es hat immer Spaß gemacht“, betonte der scheidende Kommandant mit Blick auf seine lange Amtszeit. Sein Dank galt der „tollen Truppe der Eppelheimer Feuerwehr“, die sehr gute Arbeit leiste. Über die in der Gesellschaft zunehmende Gewaltbereitschaft gegenüber Einsatzkräften konnte er nur den Kopf schütteln. „Leider nimmt die Gewalt gegenüber Rettungskräften zu und der Respekt immer mehr ab“, bedauerte er mit Blick auf die jüngsten Ausschreitungen an Silvester in verschiedenen Städten.

Den Wert einer Feuerwehr und den freiwilligen und selbstlosen Dienst der Feuerwehrkameraden stellte auch Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann gerne in den Mittelpunkt ihres Grußwortes anlässlich der Hauptversammlung der Floriansjünger vor Ort. „Unsere Feuerwehr ist rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche zum Wohl der Allgemeinheit und unserer Bevölkerung im Dienst“, lobte die Verwaltungschefin und wünschte sich, dass jeder Mitbürger dieses selbstlose und uneigennützige Tun wertschätzen sollte.

Die Eppelheimer Feuerwehr könne sich auch weiterhin sicher sein, dass seitens der Stadtverwaltung und des Gemeinderates alles für eine gut ausgestattete Wehr getan werde, betonte Rebmann in ihrer Rede zudem. Dies zeige insbesondere die jüngste Entscheidung zur Erweiterung des hiesigen Feuerwehrhauses und die notwendige Sanierung im Bestand, die nun angegangen werden könne.

Dem scheidenden Feuerwehrkommandanten dankte Patricia Rebmann für dessen Einsatz und Engagement über viele Jahre hinweg. „Es ist sicherlich nicht immer leicht, Kommandant zu sein und für alles den Kopf hinhalten zu müssen“, unterstrich sie in ihren Ausführungen abschließend. Es brauche Führungsqualitäten und eine starke Persönlichkeit, um eine ganze Feuerwehr zu führen. Wagner habe die Wehr vorbildlich geleitet.