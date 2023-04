Eppelheimer Vereine bringen "Ehrenamtsabend" zurück

Eppelheim. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das zeigen die Planungen zu zwei Veranstaltungen, die in diesem Jahr zur Würdigung des Ehrenamts durchgeführt werden sollen. Da wäre zum einen das Jubiläum „50 Jahre Vereinssprecher und Gemeinschaft der Eppelheimer Vereine und Organisationen“, das eigentlich 2021 zu feiern gewesen wäre. Zum anderen werden Ideen gesammelt zur Durchführung eines „Ehrenamtsabends“, der letztmalig 2019 stattfand.

Bei beiden Veranstaltungen sollen die Leistung der Vereine für die Stadtgesellschaft und die Würdigung des Ehrenamtes im Vordergrund stehen. Dies wurde bei der jüngsten Vereinsvertretersitzung in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr deutlich, zu der Vereinssprecher Thomas Hübler die Vertreter der Eppelheimer Vereine und die Stadtverwaltung eingeladen hatte. Zusammen mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann und Christoph Horsch vom Kulturamt der Stadt, der zugleich auch als Feuerwehrkommandant an der Sitzung teilnahm, wurden Möglichkeiten für eine angemessene Würdigung und Durchführung der beiden Veranstaltungen besprochen. „Jede helfende Hand und jeder planende Kopf ist willkommen“, meinte Hübler.

Das Jubiläum „50 Jahre Gemeinschaft der Eppelheimer Vereine und Organisationen“ soll am 6. Mai begangen werden. Die Ursprünge des Jubiläums gehen, wie es Hübler kurz schilderte, auf das Jahr 1971 zurück. Damals sei die Rhein-Neckar-Halle eingeweiht worden. Der damalige Bürgermeister Peter Böhm habe, um die Zahl der Grußworte der Vereine in einem angemessenen Rahmen zu halten, festgelegt, dass ein Vereinsvertreter stellvertretend für alle Eppelheimer Vereine sprechen sollte. Diese Ehre sei dem damaligen ASV-Vorsitzenden Rudi Wendlandt zuteil geworden. Seitdem gebe es den „Eppelheimer Vereinssprecher“, der bei Veranstaltungen die Grüße der Vereine überbringt und ihre Meinung gegenüber der Stadt vertritt sowie die Gemeinschaft der Eppelheimer Organisationen mit ihren regelmäßig stattfindenden Vereinsvertretersitzungen.

Lockerer Stehempfang in der Rudolf-Wild-Halle Eppelheim

Außer dem Termin zur Feier des 50-jährigen Bestehens stehe noch nichts Weiteres fest, merkte Hübler an, der das „Wie und Wo“ gerne offen mit den mehr als 20 anwesenden Vereinsvertretern diskutieren wollte. Wie die verschiedenen Wortmeldungen deutlich machten, soll der Abend in Form eines lockeren Stehempfangs im Foyer der Rudolf-Wild-Halle durchgeführt werden. Es soll ein kleines Programm mit Festrede und Würdigung der bisherigen Vereinssprecher geben sowie Häppchen und Getränke.

Hübler ließ anklingen, dass zum Jubiläum verschiedene Vereine und Gruppen aufgrund ihrer wertvollen Vereins- und Jugendarbeit mit einer Geldspende überrascht werden. Das hierfür verwendete Geld stamme aus dem Verkauf der Bücher „ Eppelheim backt!“ und „Eppelheim kocht!“, die zur Förderung der Vereine und des Ehrenamts herausgegeben wurden. Für den „Ehrenamtsabend“, der nach Corona-bedingter Auszeit in diesem Jahr wieder stattfinden soll, wurden Ideen gesammelt. „Diesen Tag wollen wir aufrechterhalten, damit das Ehrenamt und die Arbeit der Vereine nicht in Vergessenheit geraten“, betonte Hübler. In welcher Form dies geschehen soll, sei noch offen.

Die Veranstaltung mit Speisen, Getränken und Programm soll, darauf hatte man sich geeinigt, entweder im Kultursaal, im Foyer oder Belcanto der Rudolf-Wild-Halle stattfinden. Um die Anzahl ehrenamtlicher Helfer niedrig zu halten, wurde vorgeschlagen, dass jeder Verein, der Personen zur Ehrung vorschlägt, auch ein oder zwei Vertreter zur Mithilfe benennen sollte. Zudem kam die Idee auf, dass die Mitglieder des Gemeinderates die Bewirtung übernehmen könnten.

Sofern die Gästezahl es zuließe, könne die Verköstigung in Eigenregie von einem Küchenteam unter der Leitung von Petra Hübler und Annette Christiansen erfolgen. Es wurde auch ein Grillabend vorgeschlagen. Zur Mitfinanzierung des Abends könnten die Erlöse der beiden Bücher „Eppelheim kocht!“ und „Eppelheim backt!“ verwendet werden. Aber auch die Stadt müsste sich in finanzieller Form mitbeteiligen. Als nächster Schritt soll ein Termin gefunden werden. Dann geht es an die Programmplanung.