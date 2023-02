Grüne unterstützen Aktion "Eppelheim putzt sich raus"

Eppelheim. Nach nur einer Stunde Müllsammeln war die Ausbeute leider schon beachtlich: Zahlreiche Glas- und Plastikflaschen, Zigarettenschachteln und -kippen, Pappbecher, Holzabfälle, Blumentöpfe, etwas Bauschutt, ein alter Fahrradreifen und vieles mehr hatte man aus dem Gebüsch oder entlang der Wege geholt. Hand in Hand für mehr Sauberkeit in der Stadt war das Motto des Ortsverbandes von Bündnis 90/ Die Grünen. Dieser hatte im Rahmen der einwöchigen Aktion „ Eppelheim putzt sich raus!“ zu einer zweistündigen Müllsammelaktion eingeladen. Als Sammelgebiet hatte man das Bahndammgelände gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir haben uns dafür entschieden, weil es für uns ein wichtiges Naherholungsgebiet ist“, informierte Ortsverbandsvorsitzender Marc Böhmann. „Viele Menschen suchen im Außenbereich Erholung und sollen sie in einer sauberen Umgebung auch finden“, meinte er. „Wir wollen, dass der Bahndamm grün und sauber bleibt“, so Grünen-Fraktionsmitglied Isabel Moreira da Silva. Ihr waren Erhalt und Pflege des schützenswerten Grünzugs mit seinen Biotopflächen sehr wichtig. Treffpunkt war der Parkplatz an der Grillhütte. Von dort aus startete man zum Müllsammeln in kleineren Gruppen. „Petrus ist uns sehr hold und schickt uns nach Graupelschauern am Morgen jetzt viel Sonnenschein“, freuten sich die Müllsammler.

Von ihnen wurde das Bahndammgelände entlang der Hermann-Wittmann-Straße bis hin zur Birkigstraße von achtlos weggeworfenem Müll und sonstigem Unrat befreit. „Die Putzaktion der Stadt ist toll und absolut wichtig“, fand Marc Böhmann. „Wer mit offenen Augen durch Stadt und Flur geht, sieht, dass Müllsammeln notwendig ist“, meinte der stellvertretende Fraktionssprecher der Grünen im Gemeinderat. Durch die Putzaktion werde für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar gemacht, wie viele Abfälle und Unrat sich im Laufe eines Jahres überall in der Natur ansammeln. „Jeder vernünftige Mensch fragt sich doch, wie es sein kann, dass so viel Müll in unseren schönen Grünzonen landet“, meinte Böhmann und wünschte sich mehr Umweltbewusstsein.

Das Sammeln ist nicht neu

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Müllsammelaktion (mit Fotostrecke) Freiwillige Helfer befreien Plankstadt vom Abfall Mehr erfahren

Neben ihm waren am Samstag auch Fraktionssprecherin Christa Balling-Gündling und die Fraktionsmitglieder Isabel Moreira da Silva und Hubertus Mauss sowie Mitglieder des Ortsverbandes und weitere Mithelfende im Süden der Stadt im Einsatz. Müllsammelaktionen sind den Eppelheimer Grünen nicht neu.

„Wir haben uns als Grüne auch schon vorher immer einmal im Jahr zum Müllsammeln getroffen. Da gab es die städtische Aktion noch gar nicht“, hob Moreira da Silva hervor. Ortsverbandssprecherin Linda Uchlier brachte die Idee ein, Müllsammelaktionen in Eppelheim zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt und für ein optisch schöneres Erscheinungsbild öfters im Jahr stattfinden zu lassen. „In Dossenheim gibt es eine Clean-up-Gruppe, die sich einmal wöchentlich trifft“, nannte sie als Beispiel für nachahmenswertes bürgerschaftliches Engagement.

Die Organisation der Müllsammelaktion der Grünen hatte Marc Böhmann übernommen. Er hatte nicht nur Greifzangen, Müllbeutel, eine Schubkarre zum Transport schwerer Fundstücke und sein Fahrzeug zum Abtransport des gesammelten Mülls mitgebracht, sondern auch mit Berlinern, Brezeln und Getränken für eine gute Pausenstärkung gesorgt.

Nach einer Stunde trafen sich die mehr als ein Dutzend Teilnehmenden auf dem Parkplatz, um die ersten Abfälle abzuladen und sich zu stärken. Danach zogen alle wieder los, um den schützenswerten Grünzug von Abfällen zu befreien.