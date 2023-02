Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Müllsammelaktion (mit Fotostrecke) Freiwillige Helfer befreien Plankstadt vom Abfall

Um die 30 Bürger packen in der Gemeinde mit an und finden zum Teil kuriose Dinge in der Natur. Seit dem Start der Aktion vor 20 Jahren ist das Müllproblem schlimmer geworden.