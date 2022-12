Jetzt darf in Eppelheim offiziell geblitzt werden

Es ist geschafft. Ab sofort darf in Eppelheim auch offiziell geblitzt werden. Der Gemeinderat genehmigte in seiner jüngsten Sitzung nachträglich den Kauf eines mobilen Blitzers, auch „Enforcement Trailer“ genannt. Die Anschaffung ohne einen Beschluss des Gremiums hatte für viel Unmut gesorgt (wir berichteten). Bürgermeisterin Patricia Rebmann entschuldigte sich in der Sitzung für das

...