Papierbahnen länger als ein Halbmarathon

Eppelheim. Rollt man eine der großen Rollen mit Zeitungspapier aus unserer Druckerei in Mannheim auf dem Boden ab, so ist die Papierbahn länger als ein Halbmarathon. 23 Kilometer, um genau zu sein. Solche Zahlen begegnen mir im Alltag als Redakteurin bei der Schwetzinger Zeitung eher selten, aber die Viertklässler der Theodor-Heuss-Grundschule in Eppelheim stellen bei meinem Besuch ganz schön knifflige Fragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Imka Abbott und Caroline Herbold haben sich die Klassen 4b und 4c zwei Wochen lang beim Projekt „Klasse Kids“ mit der Zeitung beschäftigt, selbst Berichte geschrieben und das Printmedium kennengelernt. Zum Abschluss besuche ich die Schüler, die eine Menge Fragen über die Arbeit als Redakteurin, den Redaktionsablauf und die Druckerei haben.

Frederik möchte zum Beispiel wissen, wie man Redakteur wird. Ich erzähle ihm vom Volontariat, der Ausbildung zum Redakteur, den Seminaren und den verschiedenen Ausbildungsfeldern. „Über was schreiben Sie am häufigsten?“, fragt Lena. Natürlich über Plankstadt und Eppelheim und alles, was in den beiden Kommunen so passiert.

Mehr zum Thema Fußball-Kreisklasse B (K)eine Überraschungbei Einteilung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Südstadtschule Schwetzinger Viertklässler zeigen Zirkusprogramm Mehr erfahren

Nachrichten für Kinder

Yuna mag die Kindernachrichten und erkundigt sich, wer die eigentlich schreibt. Das ist unser Kindernachrichtenreporter Fred Fuchs, der jeden Tag aufs Neue ein spannendes Thema für die jungen Leser erklärt. Das finden die Schüler der 4c super – auch die Kinderseite gefällt ihnen. Die Klasse ist aber auch sehr sportbegeistert, das sei neben „Aus Aller Welt“ und „Politik“ ihr liebstes Ressort, erklären mir die Kinder. Stolz sind sie darauf, selbst schon einmal mit einem Baumpflanzprojekt in der Zeitung gewesen zu sein. Und: Sie werden eine eigene Klassenzeitung produzieren.

Die Parallelklasse 4b ist nicht weniger wissbegierig. Sie interessiert sich dafür, wie die Redaktion entscheidet, was abgedruckt wird, und was passiert, wenn es mal keine Themen gibt. Die Antwort auf Leonies Frage, wie lange es dauert, bis die Schwetzinger Zeitung und die Hockenheimer Tageszeitung gedruckt sind, liefere ich an dieser Stelle nach: In nur etwa 30 Minuten sind alle Exemplare fertig. Das ist ganz schön schnell. Für die Druckerei interessiert sich die 4b besonders. Ich berichte von den riesigen Druckmaschinen, den großen Papierrollen und Druckrollen.

Dass die Schwetzinger Zeitung auch im Internet und auf den sozialen Medien wie Instagram zu finden ist, überrascht einige der Grundschüler. „Wir haben sogar spezielle Onlinedienste, die sich nur darum kümmern“, erkläre ich, dass das Internet eine immer bedeutendere Rolle im Journalismus einnimmt.

Zufrieden mit dem Projekt „Klasse Kids“ sind die Viertklässler allemal, wie sie mir verraten. Sie wissen nun, was ein Ressort und wie die Zeitung aufgebaut ist, aber auch, wie mühsam es manchmal sein kann, einen Bericht zu schreiben.