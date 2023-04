Spannende Rallye durch die Stadt

Eppelheim. Wie wär’s mit Eierlaufen, Geschicklichkeitsspielen oder gar einen Parcours für Tretroller und Fahrrad? Oder doch lieber Boule spielen und der Ostergeschichte lauschen? Das alles gibt es am Ostermontag, 10. April, von 13 bis 16 Uhr bei der Osterrallye in Eppelheim zu erleben. Sie war von Bürgermeisterin Patricia Rebmann ins Leben gerufen worden und richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen. Selbstverständlich darf die ganze Familie mitkommen und die Gelegenheit zu einem Osterspaziergang nutzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An verschiedenen Stationen im Stadtgebiet bieten Eppelheimer Vereine und Organisationen Mitmachangebote an. Dabei sind der Tennisclub, die Schützenvereinigung, die SPD, der MSC, das Bürgerkontaktbüro, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, die evangelische Kirchengemeinde, die Basketballer und die Jaguars der DJK, die Fußballer von ASV/DJK, der Carneval-Club sowie das Rote Kreuz und das Jugendrotkreuz. Für jede erfüllte Aufgabe gibt’s einen Stempel auf einen bereitliegenden Laufzettel. Wer alle Stationen absolviert hat, kommt zum Rathaus. Dort erhalten die Teilnehmer eine kleine Osterüberraschung und eine Urkunde. zg