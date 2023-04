Verwaltung der Stadt Eppelheim steigt auf Carsharing um

Eppelheim. Die Stadtverwaltung nutzt noch bis Ende Juni den Leasingvertrag für das aktuelle Dienstfahrzeug. Ab Juli kommt der Umstieg auf Carsharing mit der Stadtmobil Rhein-Neckar AG. Das sei nicht nur wirtschaftlicher, sondern auch ökologischer, hieß es im Beschlussvorschlag, den der Technische Ausschuss in seiner jüngsten Sitzung genehmigte. Umweltbeauftragter Benedikt Seelbach stellte die Vorteile des Carsharing-Angebots heraus. Bei einer Fahrleistung von weniger als 10 000 Kilometer pro Jahr und bei Fahrzeugen, die nicht täglich einige Stunden im Einsatz sind, sei das Carsharing günstiger als ein geleastes Fahrzeug.

Das Auto werde nur dann genutzt und bezahlt, wenn es gebraucht wird. Das schone Ressourcen und entlaste den Verkehr. Durch eine professionelle Bereitstellung der Fahrzeuge entfällt der Aufwand für Reinigung, Pflege, Wartung oder Reparatur durch Mitarbeiter der Stadt. In Eppelheim gebe es aktuell fünf Fahrzeuge an vier Stationen, so Seelbach. Die meisten befänden sich in der Nähe des Rathauses.

Je nach Bedarf und Zweck der Fahrt könnten verschiedene Fahrzeugklassen, etwa Kombi, Kleinbus oder Kleinwagen, ausgewählt werden. Das Rathaus bekommt mehrere Schlüsselkarten bereitgestellt. Somit können zwei oder mehrere Mitarbeiter gleichzeitig ein Fahrzeug nutzen. Durch eine digitale Buchungsplattform kann selbstständig und vorausschauend geplant werden, sodass die Verfügbarkeit sichergestellt ist. Durch die Nutzung von Carsharing mit der Stadtverwaltung als Kundin, erhöhe sich die Grundauslastung der vorhandenen Fahrzeuge. Die Folge sei der Ausbau des Angebots in Eppelheim insgesamt, meinte der Umweltbeauftragte.

Der Vertrag mit dem Carsharing-Anbieter ist monatlich kündbar. Ebenso kann der Tarif monatlich angepasst werden. Mobilitätskosten können genau einzelnen Personen, Abteilungen oder Projektkostenstellen zugerechnet werden. Spätestens nach einem Jahr soll die Nutzung durch die Verwaltung evaluiert und die genannten Vorteile auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Für den auslaufenden Leasingvertrag bezahlt die Stadt über 7300 Euro im Jahr. Das Carsharing-Angebot kostet jährlich 4000 Euro. Der Ausschuss war für den Umstieg. Renate Schmidt (SPD) lobte die „gute Idee“ für die Dienstfahrten. Claudia Grau-Bojunga (Grüne) sah Carsharing als „wichtige Säule der Mobilitätswende“. Linus Wiegand (CDU/FDP) betonte, es brauche „Absprachen zwischen den Mitarbeitern“. Der Beschlussvorschlag ging ohne Gegenstimmen durch.