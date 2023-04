E-Carsharing für Hockenheim: „Alles läuft über eine App, genial einfach“

Hockenheim/Neulußheim. Seit August 2021 stellt die Gemeinde Neulußheim zusammen mit der Firma „deer mobility solutions“, einem E-Mobilitäts-Anbieter aus dem Nordschwarzwald, am Rathaus eine intelligente Ladesäule bereit, mit der zwei E-Autos parallel geladen werden können.

Durch das Förderprogramm „Charge@BW“ blieben die Investitionskosten der Gemeinde im überschaubaren Rahmen. Den Betrieb der Säule übernahm der Anbieter. Er stellt auch die Fahrzeuge mit Elektroantrieb zur Verfügung, sodass die Gemeinde hierbei keinerlei Risiko für die Bereitstellung und den Betrieb der angebotenen Fahrzeuge trägt.

E-Carsharing für Hockenheim: Nach dem Vorbild der Nachbargemeinden

Das Modell machte Schule. Kurz nach Neulußheim entschied sich Altlußheim auch dazu, zwei Standorte zusammen mit demselben Anbieter zu schaffen. Diese werden gut angenommen. Seit Anfang April ist nun Reilingen ebenfalls mit einer Ladesäule und Fahrzeugen an Bord. Weitere Kreisgemeinden ziehen in Betracht, mit dem Anbieter zusammen E-Carsharing einzuführen.

In den Horan-Gemeinden werde das Angebot sehr gut angenommen, schreiben dazu die Grünen sodass Neulußheim auf deren Antrag in der Gemeinderatssitzung am 16. März einstimmig beschlossen habe, einen weiteren E-Carsharing-Standort am Bahnhof Neulußheim zu schaffen. Die Buchungszahlen am bestehenden Standort am Rathaus seien doppelt so hoch wie durchschnittliche Buchungsanzahl pro Standort.

„Nutzer des Angebots aus Neulußheim berichten, dass sie durch dieses Angebot auf einen weiteren PKW im privaten Haushalt verzichten können, was zukünftig zur Entschärfung der Parksituation in der Gemeinde beiträgt – und das ohne Verbote und Strafzettel“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Fraktion.

E-Carsharing für Hockenheim: Gut angelaufen

„E-Carsharing trägt zur Behebung von Parkraumproblemen bei und bringt auch sonst nur Vorteile für die Bürger mit sich“, betonen die Grünen weiter. So könnten die Autos von Personen genutzt werden, die sich kein eigenes E-Auto leisten könnten oder wollten oder gar überlegten, auf ein Fahrzeug zu verzichten. „Die Prüfung des Antrages der Grünen-Fraktion zur Etablierung eines E-Carsharing-Angebotes in der Stadt Hockenheim aus dem Dezember 2022 wurde zur Prüfung und Entscheidung im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 in den Herbst 2023 gelegt, sodass eine letztliche Umsetzung zum Jahr 2024 erfolgen könnte – falls die Prüfungen positiv ausfallen, wovon angesichts der zahlreichen positiven Rückmeldungen aus den Nachbargemeinden auszugehen ist.“

Angesichts der Umsetzung des E-Carsharing in anderen Gemeinden wünschen sich die Grünen „eine schnellere Bearbeitung. Bürger fragen an, weshalb eine Umsetzung in Hockenheim zeitlich verzögert erfolgen soll? Denn wie die Erfahrung in allen Horan-Gemeinden zeigt, leistet das Erfolgskonzept für relativ wenig Geld einen großen Beitrag zum Klimaschutz und zur Mobilität“, äußert sich die Fraktion mit Elke Dörflinger, Larissa Rotter, Christian Keller und Oliver Grein. Grundsätzlich sei die Stadt nicht an den Anbieter gebunden, sondern auch andere Kooperationen seien denkbar.

Die Fraktion hat sich nun bei einem Besuch der Neulußheimer Parteikollegen vom Konzept überzeugt und sich zeigen lassen, wie der Buchungs- und Ausleihvorgang funktioniert. „Alles läuft über eine App, wirklich genial einfach“, schreiben die Grünen abschließend. „Die Firma stellt die Fahrzeuge zur Verfügung, die Gemeinde sorgt für den Anschluss – so einfach kann es gehen.“