Vorlesestunde mit Peter Lemk: Abtauchen in die Welt der Fantasie

Plankstadt. Die Bücherei lädt zu einer Vorlesestunde mit Peter Lemke ein. Lemke liest am Donnerstag, 30. September, ab 16.30 Uhr und nimmt Kinder von fünf bis neun Jahren mit in eine Welt der Fantasie, der Abenteuer und der Märchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Peter Lemke öffnet seinen Koffer und liest für Kinder ab sofort wieder regelmäßig einmal im Monat. Spannende Geschichten sind nach dem ersten Termin noch dreimal zu hören: am Donnerstag, 14. Oktober, Donnerstag, 18. November, und Donnerstag, 9. Dezember. Beginn ist auch an diesen drei Tagen jeweils um 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, das Büchereiteam bittet allerdings um eine vorherige verbindliche Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Anmeldungen nimmt das Team unter Telefon 06202/20 06 57 oder auch per E-Mail an die Adresse buecherei@plankstadt.de entgegen.

Leseförderung ab Dienstag

Die „Leseförderung von Anfang an“ startet ebenfalls wieder: Erster Termin für die Büchermäuse ist am Dienstag, 28. September, 9 bi 9.45 Uhr.

Mehr zum Thema Gemeinderat Plankstadt plant Tempo 20 in der Ortsmitte Mehr erfahren Chorgemeinschaft Plankstadt Ernst Gund singt seit 60 Jahren im Verein Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Selbstversuch Reporterin testet Taizé-Andacht in Plankstadt Mehr erfahren

Ebenso wie die Lesestunden findet einmal im Monat ein Lesespaß für die jüngsten Büchereibesucher statt. Das Büchereiteam bietet den Lesemorgen ab Dienstag, 28. September, an. An diesem Morgen wird vorgelesen, gesungen, Fingerspiele gespielt und gebastelt. „Gemeinsam mit den Eltern entdecken die Kinder Freude an der Sprache und Spaß an Büchern. Zudem wird die Aufmerksamkeit geschult, Kreativität gefördert und die Eltern können sich Anregungen fürs Vorlesen zu Hause holen“, lädt das Team ein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Büchermäuse-Angebot richtet sich an Kleinkinder im Alter von eineinhalb bis drei Jahren in Begleitung eines Elternteils beziehungsweise ihrer Großeltern oder sonstiger Betreuungspersonen. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung in der Bücherei wird allerdings gebeten. „Für die Betreuungsperson gilt die 3G-Regel“, teilen die Verantwortlichen der Bücherei mit. „Allgemeine Regeln wie das Abstandhalten, Desinfizieren der Hände und das Tragen einer medizinischen Maske werden vorausgesetzt.“

Nach dem 28. September nagen sich die Büchermäuse nochmals am Dienstag, 19. Oktober, Dienstag, 16. November, und Dienstag, 14. Dezember, durch die Regale. Beginn ist jeweils um 9 Uhr in den Räumen der Bücherei.