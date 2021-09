Ernst Gund singt seit 60 Jahren im Verein

Plankstadt. Nachdem das Jahr 2019 für die Chorgemeinschaft ganz unspektakulär verlaufen war, beendete die Corona-Pandemie ab März 2020 abrupt das Sängerleben. Daher fand nun eine „Doppel-Mitgliederversammlung“ für die Jahre 2020 und 2021 statt, bei der der Vorstand neu gewählt und langjährige, aktive Sänger besonders gewürdigt wurden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Ein Willkommensgruß des Vorsitzenden Manfred Berger galt den zahlreichen Anwesenden.

„Sitzfleisch“ war an diesem Abend angebracht für den Rückblick auf die jeweiligen Jahre 2019 bis 2021. Es habe alles gut geklappt, denn die jeweiligen Berichte wurden von Schriftführerin Ines Gaa-Kaul, Kassier Meinrad Gund und vom Vorsitzenden Manfred Berger separat pro Jahr vorgetragen. Fragen dazu wurden entsprechend verständlich beantwortet und die Kassenrevisoren bestätigten eine korrekte Buchhaltung. Der Verein braucht sich keine Sorgen diesbezüglich zu machen; es folgte Lob sowie einstimmige Entlastung für den Kassier und den gesamten Vorstand für gut geleistete Arbeit.

Die Geehrten 60 Jahre: Ernst Gund 50 Jahre: Heidi Günther, Meinrad Gund, Monika Gund und Roswitha Kolb und Erika Schleich 25 Jahre: Ruth Pister zg

Die darauffolgende Neuwahl bestätigte dann alle im Amt Befindlichen des geschäftsführenden Vorstandes bis auf Oskar Gräf, der nach langjähriger Mitarbeit ausschied und von Hans Kolb ersetzt wurde. Im erweiterten Vorstand sind geringfügige Änderungen zu verzeichnen.

Weihnachtsfeier in Planung

Seit Anfang August werde unter den geltenden Bestimmungen wieder gesungen, was teilweise gewöhnungsbedürftig sei – schon wegen der Abstandsregelung, und auch wegen verstorbener und zur Zeit fehlender kranker Mitglieder, denen ein besonderer Gruß des Vorsitzenden galt. Im Ausblick gab er bekannt, dass für die noch anstehende Ehrung etlicher langjähriger passiver Mitglieder ein Termin gesucht werde, da diese wegen der Pandemie leider nicht in der Versammlung möglich war. Auch die Weihnachtsfeier ist in Planung für den 10. Dezember.

Beim nächsten „Highlight“ des Abends war es dem Vorsitzenden ein Vergnügen hochkarätige Ehrungen vorzunehmen. Einzeln rief er jeden nach vorne und hatte zu den Auszeichnungen für sie lobende, anerkennende Worte parat. Alle fünf Mitglieder, die seit 50 Jahren im Verein sind, seien über viele Jahre in verschiedenen Tätigkeiten im Vorstand zum Teil bis heute aktiv. In allen Ehren könne man vor diesen Leistungen wahrlich nur den Hut ziehen.

Da es keine zentralen Ehrungsmatineen geben konnte, war Otto Günther, stellvertretender Vorsitzender des „Chorverbandes Kurpfalz Schwetzingen“ gekommen und hatte Urkunden, Ehrungsplaketten und Ehrenteller sowohl vom Badischen Chorverband, dem Deutschen Chorverband als auch vom CV Kurpfalz Schwetzingen (CVKS) im Gepäck.

„Die Rose“ zum Abschluss

Für 60 Jahre „Singen“ nahm Ernst Gund den Ehrenteller des CVKS in Empfang . Dank gab es von Roswitha Kolb für alle Ehrungen, auch erinnerte sie noch mal an die verstorbenen Sängerinnen Isolde Meyer, Agnes Vobis und Hannelore Brenner, die ebenfalls geehrt worden wären. Eine lange, außergewöhnliche Sitzung endete mit dem gemeinsam vom Platz aus gesungenen Lied „Die Rose“. hgü/zg

Der Vorstand Vorsitzender: Manfred Berger, Stellvertreter: Monika Gund, zweiter Stellvertreter: Dieter List Schriftführerin: Ines Gaa-Kaul, Kassier: Meinrad Gund, Vertreter Chorgattung: Hans Kolb Kassenrevisorinnen: Regina Kolb, Edith Hendlein zg